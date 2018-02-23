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المصادقة على مشروع الموازنة العامة الإيرانية دون عجز

المصادقة على مشروع الموازنة العامة الإيرانية دون عجز
الخميس ٢٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أقر مجلس الشورى الاسلامي الايراني اليوم الخميس، مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2018.

العالم - إيران

وأستغرق مناقشة مشروع الموازنة الذي قدمه الرئيس الايراني حسن روحاني في 9 ديسمبر/ كانون الاول الماضي، 20 جلسة علنية و 13 يوم عمل، تخللها احالة المشروع الى لجنة مواءمة الموازنة لاجراء تعديلات عليه، حيث تم بهذه الفترة اقرار جميع ملاحظات المشروع.

وأيد 148 نائبا المشروع فيما عارض 38 نائبا وامتنع 3 نواب، في عملية التصويت اليوم الخميس.

وبذلك سيحال مشروع قانون موازنة السنة المالية المقبلة الى مجلس صيانة الدستور، لدراسة مدى مطابقته مع المعايير الشرعية والدستورية، مع امكانية ارجاعه مجددا في حال وجود اشكاليات.

وبلغت الايرادات المتوقعة بالمشروع المعتمد ما يعادل اكثر من 324 مليار دولار، في مقابل مصروفات تعادل اكثر من 324 مليار دولار (دون عجز).
 

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