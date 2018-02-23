رضائي: جهاز الأمن الإيراني لا يسمح للمتمردين أن يثيروا الفوضى

العالم - إيران

وأشار الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني على صفحته الخاصة في الاينستغرام ، اليوم الخميس ، الى ان عناصر الشرطة الايرانية ضحت بشهداء كثيرين من اجل الحفاظ على امن المواطن الايراني في مكافحتها للعناصر المتمردة والفوضوية ومهربي الاسلحة والمخدرات،

وقال إن الشرطة قدمت شهداء في مواجهتم لمثيري الشغب والفوضى في شارع باسداران شمالي طهران.

يشار الى انه قام عدد من الدراويش المنسوبين الى الطريقة الكنابادية قبل يومين بأعمال شغب في شارع باسداران شمال العاصمة طهران، وقام بعضهم باستخدام العصي والسيوف وتحطيم الممتلكات الخاصة والعامة ووصل بهم الامر الى دهس عدد من رجال الشرطة والتعبئة وتسببوا باستشهاد 5 منهم وإصابة 35 آخرين.

