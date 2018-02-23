ايران تنتقد باكستان لعدم تسهيلها التعاون المصرفي ووقف تنفيذ مشروع انبوب الغاز

العالم - إيران

وفي كلمة له امام ملتقى 'دراسة التحديات الحالية امام العلاقات الباكستانية والايرانية والسعودية' المنعقد في اسلام اباد، قال هنردوست ان العلاقات الثنائية بين ايران وباكستان شهدت تطورا ملحوظا خلال العامين الماضيين معتبرا ذلك مؤشرا لرغبة الجانبين في توطيد العلاقات الثنائية.

فيما نوه الى العلاقات السياسية والدبلوماسية العريقة بين البلدين الى جانب التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، قال ان حجم التعاون التجاري لا يرتقي الى مستوى هذه العلاقات لاسباب مختلفة.

وانتقد تحفظ باكستان في اقامة قنوات التعاون المصرفي مع ايران واوضح ان ايران لديها علاقات مصرفية وتجارية مع الكثير من دول العالم غير ان هذه المشكلة مع باكستان لم تتم تسويتها بعد.

كما انتقد السفير هنردوست عدم تنفيذ مشروع انبوب الغاز بين باكستان وايران، واضاف ان نقل الغاز من ايران الى باكستان من شانه أن يغير صورة المنطقة إلا انه ولاسباب غامضة لم يتم تنفيذ هذا المشروع لحد الان.

واكد ان ايران انفقت الكثير لتنفيذ هذا المشروع حيث قامت بمد انبوب الغاز في اراضيها بينما لم تقم باكستان بذلك.

وفي جانب آخر من تصريحاته وصف هنردوست الارهاب والتطرف ظاهرة تعاني منها المنطقة والعالم إلى جانب تهريب البشر والمخدرات واضاف ان ايران تدفع ثمنا باهظا لمعالجة هذه المشكلات.

وتعليقا على اندلاع الحرب في سوريا واثارة الفوضي فيها، اوضح ان الهدف من ذلك ليس اسقاط بشار الاسد فقط بل الغاء دور سوريا كداعم رئيسي لفلسطين ولبنان.

وشدد بالقول انه ان لم تقم ايران بمحاربة تنظيم داعش الارهابي في سوريا لكان عليها أن تتصدي له في المنطقة وعلى اراضيها ولكان قد امتد في باقي مناطق العالم.

واكد علي ضرورة ترك الدول الاسلامية الخلافات وسوء الفهم جانبا، كونها تصب لصالح الاعداء.

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