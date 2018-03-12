لماذا جعل الله الغراب يعلم الانسان دفن الاموات

العالم _ منوعات

و ذلك حسب الاحصائيات و التقارير الوثائقية ان الغراب هو أذكى و امكر الطيور و تقريبا الحيوانات , و هو تقريبا يعيش حياة اجتماعي كما يعيش الانسان بالتحديد , و يوجد عنده العدل و المحكمة كما يوجد عند الانسان , و في أخر تقارير عنهم فوجد ان الغراب له قوانين و عقاب , فالقوانين عندهم .

اذا قام غراب كبير بأكل طعام أغربة الصغيرة, فعقابه قطع جميع ريشه حتى لا يستطيع ان يطير و يصبح مثله مثل الفراخ الصغيرة .

و اذا قام غراب بتعدي على انثي غراب اخر , يكون عقابه الضرب بالمنقار الحد حتى الموت .

و اذا قام غراب بكسر غش غراب اخر , يكون العقاب ان يقوم هذا الغراب بعمل غش جديد لمتضرر .

و يكونوا بالفعل محكمة في وقت محدد و يقوموا بجلب الغراب الذي سوف يصدر عليه الحكم , و حسب بعض التقارير فأن الغراب يمتلك دماغ أكبر من اي طائر أخر , لذلك اختار الله الغراب .