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دبلوماسي ايراني ينفي مزاعم طالبان بسعي طهران لإفشال مشروع تابي

دبلوماسي ايراني ينفي مزاعم طالبان بسعي طهران لإفشال مشروع تابي
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

فند القنصل الايراني العام في مدينة هرات الافغانية، المزاعم التي تحدثت ان ايران تدعم حركة طالبان لإفشال مشروع نقل الغاز من تركمانستان الى الهند عبر افغانستان وباكستان  (TAPI).

العالم - إيران

وكانت مجموعة يتزعمها "محمد ايوب عليزائي" والتي ادعت انتماءها لحركة طالبان الارهابية، قالت انها حصلت على دعم بالمال والمعدات من ايران بهدف إفشال مشروع تابي (لنقل الغاز من تركمانستان الى باكستان والهند عبر افغانستان) والقتال ضد القوات الافغانية.

لكن القنصل الايراني العام في هرات، وصف هذه المزاعم بأنها لا أساس لها ومثيرة للتفرقة، وقال: ان بعض العملاء المرتزقة بصدد المساس بالعلاقات الودية بين الشعبين.

وأضاف محمود أفخمي، ان هذه المزاعم غير صحيحة تماما، وليس من المعلوم بعد ما هو هدف حركة طالبان من وراء توجيه هذه الاتهامات ضد ايران.

وشدد هذا الدبلوماسي الايراني أنه لو كانت مجموعة عليزائي صادقة في ادعائها فلتقدم الوثائق المعنية في هذا المجال.

وتابع: ان الاشخاص الذين يطرحون هكذا مزاعم واهية، هم اشخاص عملاء ومرتزقة، يرمون الى المساس بالعلاقات الودية بين البلدين، في حين ان ايران وافغانستان بلدان صديقان وشقيقان، وان هكذا مزاعم لن تؤثر على العلاقات بينهما.

الجدير بالذكر أنه تم اليوم وضع الحجر الأساس لمشروع نقل الغاز من تركمانستان الى باكستان والهند عبر الاراضي الافغانية، حيث يبلغ طول انبوب الغاز 1814 كلم.

 

 

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