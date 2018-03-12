شاهد.. الجيش التركي يقصف سيارات قبل دخولها إلى عفرين

أفادت مواقع اعلامية بأن الجيش التركي قصف قافلة تتكون من عشرات الحافلات كانت تقل مدنيين ومواد تموينية وطبية.

وكشفت قناة "RT" إن الجيش التركي قطع الطريق الواصل مابين معبر الزيارة ومدينة عفرين عند جبل الأحلام نتيجة القصف، الذي ينفذه الطيران الحربي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر كردية أن القصف استهدف سيارات تقل مساعدات إنسانية ومدنيين باتجاه عفرين، كانوا يعتزمون المشاركة في العمليات القتالية هناك. وأكد المصدر مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

يتزامن ذلك مع دخول قوات شعبية بأمر من الحكومة السورية إلى عفرين للتصدي للهجوم التركي.

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