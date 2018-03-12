شاهد؛ حياة طبيعية في عفرين رغم العمليات والقصف التركي

العالم - سوريا



وأظهرت المشاهد الواردة من داخل عفرين ومن مركز المدينة ان الناس يعيشون حياتهم بشكل طبيعي دون اي تأثر بالعمليات العسكرية والتهديدات التركية.



هذا وتواصل القوات التركية محاولاتها التقدم في محيط عفرين ضمن عملية غصن الزيتون التي أطلقتها ضد قوات حماية الشعب الكردي بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" التابعة لأنقرة.

وتستمر الاشتباكات في محيط عفرين بين القوات الكردية والقوات المتقدمة هناك في أطراف المدينة.



وكانت القوات التركية قد استهدفت مدينة عفرين شمال غرب سوريا بالقذائف، بالتزامن مع وصول القوات الشعبية السورية إلى المنطقة.

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المصدر: U-News Agency