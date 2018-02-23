الإيرانية زهراء نعمتي مرشحة لنيل جائزة اليوم العالمي للمرأة

العالم - إيران

ورشحت اللجنة البارالمبية الدولية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 5 مرشحات لنيل جائزة خاصة بهذه المناسبة، حيث من المقرر ان تسلم الجائزة للفائزة بها يوم 8 مارس أي قبل يوم واحد من افتتاحية الالعاب البارالمبية الشتوية 2018، حيث يوجد اسم الإيرانية زهرا نعمتي بين المرشحين.

والإيرانية زهراء نعمتي لاعبة بارالمبية في رياضة القوس والسهم حصدت ذهبيتين وفضية وبرونزية في دورة الالعاب البارالمبية في عامي 2012 و2016، وذهبية وفضية في الالعاب الاسيوية عامي 2010 و2014 وعدة ميداليات أخرى في منافسات دولية، كما حملت راية البعثة الاولمبية الايرانية الى "ريو دي جانيرو" عام 2016.

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