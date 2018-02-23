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تشييع جثامين 3 شهداء بحرينيين في مدينة قم

تشييع جثامين 3 شهداء بحرينيين في مدينة قم
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

شيع اهالي مدينة قم بعد صلاة الجمعة اليوم جثامين 3 شهداء بحرينيين استشهدوا على يد قوات الامن التابعة للنظام البحريني.

العالم - إيران

وبعد اقامة صلاة الميت على ارواح الشهداء الثلاثة؛ سيد قاسم خليل درويش وميثم علي ابراهيم وسيد محمود سيد عادل كاظم، من قبل امام الجمعة الموقت في مدينة قم آية الله سعيدي، تم تشييعهم من مرقد السيدة 'فاطمة المعصومة (س)' الى مقبرة 'بهشت معصومة /جنة المعصومة/' حيث تمت مواراتهم الثرى الى جانب الشهداء المدافعين عن المقدسات.

وحمل المشيعون صور الامام الراحل وقائد الثورة الاسلامية والشيخ عيسي قاسم وشهداء البحرين، ورددوا شعارات 'الموت لاميركا' و'الموت لاسرائيل' و'الموت لآل سعود'، منددين بشدة بجرائم اذناب الاستكبار العالمي في المنطقة.

يذكر ان الشهداء الشباب البحرينيين الثلاثة كانوا قد استشهدوا بعد اطلاق النار عليهم من قوات النظام البحريني في المياه الدولية في الخليج الفارسي قرب المياه الاقليمية الايرانية، وبعد اسبوع من ذلك، دفعت الامواج بهم يوم الاثنين الماضي الى ساحل مدينة بوشهر (جنوب ايران) حيث تم العثور على جثامينهم.

 

 

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