استهداف تجمعات للجيش السعودي في جيزان

وأكد مصدر عسكري بأن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا من إعطاب معدل عيار 50 في قرية حامضة بجيزان.

وأضاف المصدر أن وحدة القناصة التابعة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص جندي سعودي في قرية حامضة بذات الجبهة.

وأوضح أن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة محققةً إصابات دقيقة في صفوفهم.

وكانت القوة الصاروخية والمدفعية قد استهدفت يوم أمس بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع السداد بجبل قيس وفي موقع آخر بذات الجبل.