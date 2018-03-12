عمدة مدينة أمريكية تدفع ألف ضعف راتب حارسها لسبب مخجل

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وصادر مكتب التحقيقات هاتف العمدة في أطار تحقيقاته بتسرب المال العام، واشتباهه في أن هذه السيدة التي تتبوأ منصبا رفيعا في المدينة تخون زوجها مع حارسها الشخصي، وتدفع له أضعافا مضاعفة عن الراتب الذي يستحقه من أموال دافعي الضرائب.

وذكرت صحيفة تينيسيان الصادرة في هذه الولاية، أن عمدة مدينة ناشفيل، ميغان باري، خصصت لعشيقها الذي لا تتجاوز مؤهلاته رتبة رقيب سابق في الشرطة، راتبا من المال العام يفوق بألف مرة الراتب الذي يتقاضاه أمثاله من الحراس الشخصيين.

ولدى فحص المحققين الهاتف الخاص لـ روب فورست، الحارس الشخصي للعمدة باري، والذي كان يعمل سابقا بصفة رقيب في الشرطة، عثروا داخل هاتفه على صور عارية للسيدة العمدة، فضلا عن مراسلاته مع رئيسة البلدية.

وتجدر الإشارة إلى أن باري ومحاميها رفضا إعطاء المحققين رمز الدخول إلى هاتفها.

