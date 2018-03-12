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اميركا ستنقل سفارتها إلى القدس في 14 مايو القادم

اميركا ستنقل سفارتها إلى القدس في 14 مايو القادم
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال مراسل البث التلفزيوني الإسرائيلي "شمعون أران" اليوم الجمعة، إنّ السفارة الأمريكية ستنقل إلى القدس في الرابع عشر من مايو القادم من العام الجاري.

العالم - فلسطين

وأفاد المراسل الإسرائيلي أنّ الولايات المتحدة ستنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في 14 من مايو القادم بمناسبة مايسمى عيد "الاستقلال" الـ 70 للكيان الإسرائيلي.

ومن جهته أكد باراك رافيد كبير الدبلوماسيين في القناة العاشرة العبرية، أنّ مسئولون أمريكيون وإسرائيليون أبلغونى بأن السفاره الأمريكية ستنقل للقدس المحتلة يوم إعلان دولة الإحتلال وفى نفس اليوم الذى إعترفت فيه أمريكا بإسرائيل وهو يوم 14/5 القادم.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعلن في السادس من كانون الأول\ىيسمبر من علم 2017 اعتراف بلاده بمدينة القدس عاصمة للاحتلال  الاسرائيلي، مضيفا أنه وجه وزارة الخارجية الأمريكية "كي تعمل على نقل مبنى السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس".

وقد أثار اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني موجة غاضبة من ردود الفعل الدولية والعربية في شتى أنحاء العالم.

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