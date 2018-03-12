الكندية سيروا تحرز ذهبية تزلج المسافات الطويلة

وحسمت سيروا (28 عاما) صاحبة فضية السباق قبل 4 اعوام في سوتشي، المركز الاول بسهولة فيما احتدم الصراع على الميدالية الفضية التي كانت من نصيب فيلان (26 عاما) التي شاركت في التزلج الالبي في سوتشي عندما حلت خامسة عشرة في التعرج الطويل،

وعادت البرونزية للسويسرية فاني سميث (25 عاما) وصاحبة فضية مونديال 2017، على حساب السويدية ساندرا نايسلوند (21 عاما) التي كانت الخاسرة الكبرى في هذا السباق خصوصا وانها بطلة العالم في 2017 وتتصدر منافسات كأس العالم.

وخلفت سيروا مواطنتها مورييل طومسون التي نالت الذهب في سوتشي واكتفت بالمركز الثامن في بيونغ تشانغ.

وأكدت كندا سيطرتها على سباق تزلج المسافات الطويلة في الدورة الحالية بعدما توج برادي ليمان بذهبية الرجال اول من امس الاربعاء.

