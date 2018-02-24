الخارجية الصينية تتصل بنظيرتها الايرانية.. ماذا جرى في الاتصال؟

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن وزير خارجيتها وانغ يى، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بحث خلالها الوضع في الشرق الأوسط.

وبحسب سبوتنيك، فقد قالت الخارجية الصينية في بيان نشر على موقعها، إن "الطرفان بحثا الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك القضايا الإقليمية".

وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية وانغ يي، أكد أن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وسوف تواصل اتباع موقف موضوعي ومنصف، فضلا عن ذلك المساهمة في الدور الإيجابي والبناء لمجلس الأمن الدولي في القضايا ذات الصلة".

103-114