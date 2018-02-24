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إنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صور

إنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صور
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

إنطلق الجمعة سباق رالي السيارات للعوائل من مدينة مشهد الإيرانية إلى مدينة كربلاء العراقية تحت عنوان (من الحرم إلى الحرم)، والذي سيستغرق خمسة ايام.

العالم ـ إيران

وقال المدير التنفيذي لمركز السياحة ونادي السيارات الإيراني "رامين أفشاري": إن هذا السباق لا نظير له من حيث اختيار نقطة انطلاق سباق الرالي ونهايته، حيث جرى التنسيق لإاقامة هذا السباق منذ حوالي أربعة اشهر، بالتعاون مع منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة و6 محافظات داخل البلاد.

وأضاف أن سباق رالي (من الحرم إلى الحرم) يقام من مشهد إلى كربلاء، وهو واحد من أكثر الممرات ازدحاماً في البلاد، حيث يستخدم للسفر من العتبات المقدسة (في العراق) إلى مرقد الإمام الرضا (سلام الله عليه) في مدينة مشهد، مؤكداً على أهمية إجراءات السلام في هذا الطريق.

وتابع أفشاري قائلاً: إن طول مسار الرالي يبلغ 2917 كلم ويمر عبر محافظات خراسان الرضوية، وسمنان، وقم، ومركزي، ولرستان، وإيلام ويصل في نهاية المطاف إلى كربلاء المقدسة.

وأضاف المدير التنفيذي لمركز السياحة ونادي السيارات الإيراني أن مراسم اختتام رالي (من الحرم إلى الحرم) ستقام في اليوم الخامس من السباق في مدينة كربلاء يقام السباق، خلال الفترة من 23 لغاية 26 شباط/فبراير الحالي، وسيمكث المشاركون في السباق يومين في مدينة كربلاء المقدسة.

من جانبه قال مساعد محافظ خراسان الرضوية وقائمقام مدينة مشهد "محمد رحيم نوروزيان": إن هذا السباق يقام لأول مرة في البلاد، وهو عمل قيم للغاية حيث أن هذا الرالي يعطي نشاطاً وحيوية للأشخاص والعوائل، إضافة إلى أنه يعد زيارة معنوية.

وأردف نوروزيان قائلاً: إن سباق رالي (من الحرم إلى الحرم)  يحمل رسالة الشعب الإيراني وهي السلام الصداقة والمعرفة إلى الشعب العراقي، وستلفت أنظار الشعب العراقي إلى هذا السباق، كما أن المشاركين في هذا السباق سيكونون سفراء جيدين لإيران.

من جانبه أوضح المدير العام لدائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة خراسان الرضوية "أبوالفضل مكرمي فر" أن 61 سيارة تشارك في سباق السيارات للعوائل (من الحرم إلى الحرم) من مدينة مشهد إلى كربلاء.

وأضاف: اليوم أهدى خدام العتبة الرضوية المقدسة راية مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (سلام الله عليه) إلى سباق رالي (من الحرم إلى الحرم) لرفعها على قبة مرقد الإمام الحسين (سلام الله عليه).

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المزید من الصور

إنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صورإنطلاق سباق رالي السيارات من مشهد إلى كربلاء + صور
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