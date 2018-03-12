البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

السوريون لجيش بلادهم.. فليُقطع رأس الأفعى بالغوطة

السوريون لجيش بلادهم.. فليُقطع رأس الأفعى بالغوطة
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

لا تشغل الاجتماعات التي ستعقدها الدول الداعمة للفصائل الإرهابية في سوريا، رأس الشعب السوري، خاصة وأن لهذا الشعب تجارب عدة مع هذه الدول ومجلسها قبل كل عملية عسكرية يجهز لها الجيش العربي السوري لتحرير منطقة من سيطرة إحدى تلك الفصائل التي دُعمت مالياً وعسكرياً من الدول المسيطرة على المنظمات والمجالس الدولية، أو من الدول الممولة لتلك المؤسسات التي كان من المفترض أن يكون هدفها منذ تأسيسها هو حماية الشعوب والدول، وليس القضاء عليها لتمرير مصالح عسكرية أو سياسية أو اقتصادية..

العالم - مقالات وتحليلات 

في الحقيقة، جل ما يشغل السوريبن وليس الدمشقيين فقط، اليوم، هو كيف يحمون أنفسهم من قذائف الحقد والإرهاب القادمة من شرق العاصمة، القذائف التي لم تهدأ منذ سيطرة الفصائل الإرهابية التي تتقاسم كلاً من تركيا والسعودية وقطر دعمها مالياً وعسكرياً، على الغوطة الشرقية، حتى لو كانت بدرجات متفاوتة إلا أنها كانت وفي كل مرة تسقط على أحد أحياء دمشق، تقتل نفساً كانت آمنة ومطمئنة قبل لحظات من سقوطها، لكن منذ الثلاثاء وحتى اليوم، زاد إرهابيي الغوطة كمية حقدهم، ولم يعد يكتفون بعدة قذائف، بل بات استهداف العاصمة بعشرات الصواريخ تصل أحيانا لأكثر من مئة صاروخ، سياسة جديدة تتبعها الفصائل الإرهابية، بالتزامن مع تجهيز الجيش العربي السوري قواته لتحرير الغوطة المحتلة من تلك الفصائل، حيث تحول العمل العسكري إلى مطلب شعبي “مستعجل” كرد على الاستهداف الحاقد للعاصمة دمشق.

اليوم، نستطيع القول أن إرهابيي الغوطة أغلقوا كل الأبواب بوجه “التفاوض”، وهو ما أعلنته حميميم “شخصياً” قبل يومين، ويتزامن مع انتهاء مهلة “الثلاثة أيام” التي منحها الجيش السوري لتلك الفصائل، والتي انتهت ليل الأربعاء الخميس، حسبما قال مصدر عسكري لشبكة عاجل الإخبارية، وتزامنت أيضاً مع قيام المروحيات العسكرية السورية برمي قصاصات ورقية تدعو فيها المسلحين لتسليم أنفسهم وأخرى تدل المدنيين الذين تتخذهم الفصائل التكفيرية دروعاً بشرية وأسرى، على كيفية الوصول إلى نقاط الجيش عبر فتح أربعة معابر إنسانية، تمهيداً لبدء عمل عسكري واسع لن تحمد عقباه بالنسبة للفصائل الإرهابية في الغوطة.

إذاً، تحول إطلاق الجيش العربي السوري لعملية عسكرية واسعة باتجاه الغوطة الشرقية “مطلباً شعبياً”، من يزور دمشق يستطيع التأكد من سكانها أن تحرير الغوطة بات أهم من الطعام بالنسبة للدمشقيين، في وقت اقترب فيه الجيش العربي السوري من استكمال حشوداته والوقوف على الخطة النهائية للعملية العسكرية، فيما ينتظر جنوده إعلان ساعة الصفر لأن لهم في الغوطة “ثأراً” كبيراً لدماء زملائهم الذين استشهدوا فيها، وثأراً للمخطوفين الذين لم ننسى بعد كيف كبلهم إرهابيي جيش الإسلام قبل أعوام، ووضعوهم في أقفاص حديدية وساروا بهم في شوارع مدينة دوما.. أيام قليلة، أو ربما ساعات، ستبدأ “الملحمة الكبرى”، وحينها لا مفاوضات ستنفع ولا وساطات ولا جلسات الهيئات الدولية، ولا حتى “الأفلام الإنسانية” التي حضرت لترافق العمل العسكري على أنه “جريمة حرب”.. كل ذلك لن ينفع .. وسينطبق على إرهابيي الغوطة قوله تعالى: “وما ظلمناهم وإنما كانوا لنفسهم ظالمين”. وإن غداً لناظره قريب..

وفي الختام، كل الأفلام والتمثيليات والمسرحيات التي صنعتموها وجعلتم من أطفال الغوطة “أبطالاً” لها، باتت لعبةً قديمة .. وكما لم تنفعكم في حلب قبل عام من الآن .. لن تنفعكم في الغوطة الشرقية غداً ..

ماهر خليل / اوقات الشام

FAD-2

روابط ذات صلة

الغوطة الشرقية..هل يحضّر ’أصحاب الخوذ البيضاء’ لمسرحية جديدة؟

مسلحو الغوطة يستهدفون مشفى بدمشق بقذيفة صاروخية

لافروف: هذا هو موقف روسيا من الهدنة في الغوطة الشرقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تستكمل إعداد خطة التسوية في الشرق الأوسط

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

الأکثر مشاهدة