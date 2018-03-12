ما هي حقيقة انسحاب القوات الامنية العراقية من كركوك؟

نفى مركز الاعلام الامني العراقي، الجمعة، انسحاب القوات الامنية من كركوك، داعياً إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واستسقائها من الجهات الامنية المعنية.

وقال المركز في بيان بحسب السومرية نيوز: ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت شائعات واخباراً ملفقة عن انسحاب لقوات الشرطة الاتحادية وباقي القوات الأمنية المتواجدة معها من محافظة كركوك".



واكد المركز ان "القوات الأمنية مستمرة في واجباتها الاعتيادية"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي انسحاب من قبلها خاصة بعد أن لاقى تواجدها ارتياحاً كبيراً من قبل المواطنين هناك".

ودعا المركز الى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واستسقائها من الجهات الامنية المعنية".



وكان قائد العمليات الخاصة الثانية وخطة فرض القانون في محافظة كركوك، قد نفى الجمعة، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود "دواعش" في كركوك او محاولة التنظيم مهاجمتها، وتوعد من ان القوات الامنية ستسحق "الدواعس والانفصاليين" ان حاولوا التقرب من المحافظة.



وتسيطر قوات مكافحة الارهاب على مركز محافظة كركوك والشرطة الاتحادية على الاقضية والنواحي بعد عملية فرض القانون في الـ16 من تشرين الاول 2017.

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