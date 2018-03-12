البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

هكذا تبتلع "اسرائيل" مدينة بيت لحم شبرا شبرا..

هكذا تبتلع
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

لم تكتف قوات الاحتلال ببناء الجدار العازل والمستوطنات التي تفصل بلدات وقرى مدينة بيت لحم عن بعضها البعض، هذه المره تسعى بلدية الاحتلال في القدس الى خنق مدينة بيت لحم، من خلال نقل حاجز الولجة غرب بيت لحم الى عمق 2 كيلو داخل اراضي القرية، جاعلة بذلك المدينة تحت كماشة الحواجز العسكرية والجدار العازل من جهة والمستوطنات من جهة اخرى.

العالمفلسطین

ویحيط بالمدينة من الجنوب تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" الذي اقيم عام 1967 ويضم اكثر من 22 مستوطنة، وهو اكبر تجمع استيطاني في الضفة، يعزل القرى الجنوبية عن المدينة ويبتلع الاف الدونمات، اما في الشرق فقد عزلت حكومة الاحتلال القرى في تلك المنطقة بعد ان أقامت ثلاثة مستوطنات اكبرها مستوطنة " نوكديم" التي اقيمت عام 1977، وصادرت مئات الدونمات من اراضي المواطنين.

وفي الشمال احكمت قوات الاحتلال من اغلاقها للمدينة بعد بناء جدار عازل يتداخل في شوارعها ملتهما مساحات شاسعة من الاراضي، والى الغرب أقام الاحتلال مستوطنة "جيلو" عام 1976 على مساحة 350 دونم لتتوسع لاحقا وتبتلع مئات الدونمات من المدينة.

وفي هذا السياق، قال مدير وحدة نظم المعلومات في معهد "اريج" عيسى زبون ان نقل حاجز الولجة يهدف الى احكام القبضة على مدينة بيت لحم، وبناء حديقة جديدة تابعة لبلدية الاحتلال وللمستوطنين فقط وبناء اكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة مايعني عزل الفلسطينيين في المدينة بشكل كامل عن مدينة القدس.

وأضاف زبون ان قوات الاحتلال ابقت لمدينة بيت لحم من المناطق المصنفة وفق اتفاق اسلو "أ "و"ب" أقل من 18% من مساحة المدينة الكلية وصادرت المساحة المتبقة لصالح المستوطنات والمناطق العسكرية، مضيفا ان حكومة الاحتلال ضاعفت اعداد المستوطنين لاكثر من 70 الف مستوطن في المستوطنات المحاذية للمدينة، مايعني الوضع الديموغرافي اضحى لصالح المستوطنين، في حين اخرجت بلدية الاحتلال المناطق الفلسطينية من خلال هذه الخطوة البلدات الفلسطينية من مشروع القدس الكبرى الذي تسعى اليها حكومة الاحتلال.

وتزيد حكومة الاحتلال في الأونة الاخيرة من توسعها الاستيطاني بشكل كبير وتسابق الزمن لمصادرة ماتبقى من ارضي المواطنين وضمها لتجمعاتها الاستيطانية.

وأوضح زبون أن "إسرائيل" قامت منذ العام 1996 وحتى 2007 ببناء 19 بؤرة استيطانية على أراضي المدينة، وأقامت طرقا التفافية بطول حوالي 122 كلم، بين طرق مقامة وطرق مخطط لإقامتها بمساحة قدرها 12.3 كلم2.

وأشار الى أن طول الجدار العازل في المدينة يبلغ 86.1 كلم ويعزل 160.7 كلم2 من أراضيها وعددا من قرى الريف الغربي، في حين يقيم الاحتلال حاجزين رئيسيين على مداخلها من أصل 10 حواجز رئيسية تفصل المدن الفلسطينية عن مدينة القدس، مؤكدا إن العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية في المدنية أصبحت بمثابة معازل غير مرتبطة بعضها ببعض.

وكان حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد صوت قبل اسابيع، بالأغلبية لصالح مشروع قرار لضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لـ"إسرائيل".

وكالة معا الاخبارية

206-114

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تستكمل إعداد خطة التسوية في الشرق الأوسط

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

الأکثر مشاهدة