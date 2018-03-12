العراق يرفض تسليم السعودية معتقليها بتهم الإرهاب

العالم - العراق



ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي بارز في بغداد، قوله: ان "الحكومة رفضت طلباً سعودياً بتسليم المعتقلين السعوديين بتهم الإرهاب الذين جرى اعتقالهم خلال معارك العراقيين ضد تنظيم داعش، وكذلك أعضاء تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، الذين يقبعون بالسجون العراقية منذ سنوات"، مبينا أن "ملف جميع المعتقلين في العراق من العرب والأجانب غير خاضع لأي مساومات سياسية، وهو ملف قضائي بحت".

واضاف المسؤول، ان "العراق ابلغ الجانب السعودي ان احكام هؤلاء خاضعة للسلطة القضائية أولاً وأخيراً"، مشيرا الى ان "عدد المعتقلين السعوديين في البلاد تجاوز الـ400 معتقل غالبيتهم تم اعتقالهم خلال قتال إرهابيي داعش، ويقبعون بسجون في بغداد وجنوب البلاد، شديدة التحصين".



وشدد على أنّهم "سيواجهون أحكامهم داخل العراق ولا مجال للنقاش في هذا الملف، تماماً كمعتقلي الجنسيات الجزائرية والأردنية والمصرية وغيرها، وكذلك الجنسيات الأوروبية والغربية المختلفة والبالغ عددهم مئات"، لافتا الى ان "ذلك أوضحته الحكومة لجميع السفراء الذين حاولوا التصدي لموضوع مواطنيهم المعتقلين بالعراق".



وتابع أنّ "الحكومة العراقية رفضت تلك الضغوط، وأصرت على محاكمتهم في العراق، لأن جرائمهم ارتكبت ضد العراقيين".



ودعا النائب علي البديري، في وقت سابق، الحكومة العراقية للكف عن تقديم ما وصفه بـ"التنازلات والمجاملات" للسعودية، مشيرا الى أن استبدال السجناء مع السعودية إن حصل يعد "استخفافا بدماء الشهداء وخيانة عظمى للبلد".

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