باحث يطالب بالسيطرة على عقول الروبوتات "حتى لا تقتلنا في المستقبل"

العالم – علوم وتكنولوجيا

ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، الروبوتات يمكن أن تصبح قريبا ذكية مثل الفئران، ثم القطط والكلاب ثم القرود، وبمجرد وصولهم إلى مستوى معين من الذكاء، سيكونون قادرين على أن يحلوا محل البشر.

ويعتقد الخبراء أن بعد 100 مائة سنة من الآن، سوف يضطر البشر إلى اتخاذ قرار ما إذا كانوا يريدون التنافس مع الروبوتات على أعمال معينة، أم برمجتها بشكل يمكن السيطرة عليه، وهناك تخوفات عالمية من فكرة الروبوتات القاتلة، ويوجد الكثير من الدعوات التي تطالب بالسيطرة على هذه التكنولوجيا.

المصدر: اليوم السابع

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