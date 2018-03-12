قوات الأمن الأفغانية تقتل وتصبب وتعتقل 500 مسلح خلال 7 أيام

العالم . أسيا والباسفيك

وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، اليوم السبت، إن العمليات "أسفرت عن مصرع 288 إرهابيا بما في ذلك عدد من القيادات البارزة، وإصابة 121 آخرين، واعتقل 53 ارهابياً أحياء، في ولايات قندهار، وأورزغان، وهلمند، وغور، وفراه، وفارياب، وكابيسا، وبروان، وننغرهار، وبكتيا، وبكتيكا، وغزني، وورداك، ولوغار، وزابول، وجوزجان، وقندوز، وبدخشان".

وأوضحت أن العمليات التي نفذتها قوات الشرطة والجيش والأمن الوطني على مدى الأيام السبعة الماضية، بلغت 95 عملية تم خلالها ضبط 30 قطعة سلاح و5 سيارات، وتفكيك 28 لغما أرضيا.

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