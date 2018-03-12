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قوات الأمن الأفغانية تقتل وتصبب وتعتقل 500 مسلح خلال 7 أيام

قوات الأمن الأفغانية تقتل وتصبب وتعتقل 500 مسلح خلال 7 أيام
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الافغانية أن ما يقرب من 500 مسلح ينتمون لمجموعات عدة سقطوا بين قتيل وجريح ومعتقل بعمليات أمنية جرت خلال الأيام السبعة الماضية في 18 ولاية من أصل 34 بأفغانستان.

العالم . أسيا والباسفيك

وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، اليوم السبت، إن العمليات "أسفرت عن مصرع 288 إرهابيا بما في ذلك عدد من القيادات البارزة، وإصابة 121 آخرين، واعتقل 53 ارهابياً أحياء، في ولايات قندهار، وأورزغان، وهلمند، وغور، وفراه، وفارياب، وكابيسا، وبروان، وننغرهار، وبكتيا، وبكتيكا، وغزني، وورداك، ولوغار، وزابول، وجوزجان، وقندوز، وبدخشان".

وأوضحت أن العمليات التي نفذتها قوات الشرطة والجيش والأمن الوطني على مدى الأيام السبعة الماضية، بلغت 95 عملية تم خلالها ضبط 30 قطعة سلاح و5 سيارات، وتفكيك 28 لغما أرضيا.

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