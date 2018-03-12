الامير تميم يعلن عن موقفه من أحداث الغوطة الشرقية

شدد أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على أن ما يجري في غوطة دمشق الشرقية هو جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن الخلافات السياسية في وجهات النظر إزاء ذلك.

وأكد الأمير تميم اليوم السبت على حسابه في موقع "تويتر" أن المجتمع الدولي يتحمل في هذه الظروف المسؤولية عن حماية المدنيين، ولا يجوز أن يتملص منها.

ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي اليوم السبت تصويتا أجل مرتين على مشروع قرار يقضي بإعلان هدنة إنسانية في سوريا، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في غوطة دمشق الشرقية حيث تتهيأ القوات الحكومية لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد الفصائل المسلحة المنتشرة في المنطقة.

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