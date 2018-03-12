الحكومة الفلسطينية: نقل السفارة الأميركية مساس متعمد بهوية شعبنا

العالم - فلسطين

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، تعقيبا على إعلان الإدارة الأمريكية، الجمعة، نقل السفارة في مايو/ أيار المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام كيان الاحتلال الإسرائيلي، ونكبة الشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان أن الخطوة والتوقيت الذي تم اختياره لتنفيذها يشكلان "مساسا بهوية شعبنا العربي الفلسطيني ووجوده، ومساسا مباشرا ومتعمدا بمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا العربية".

وطالب المتحدث دول العالم برفض الخطوات الأمريكية الإسرائيلية، ودعم رؤية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للسلام.

وأمس الجمعة، كشف مسؤولان في إدارة ترامب، أن عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ستجري منتصف مايو المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من مايو/أيار من كل عام، ذكرى النكبة التي وقعت أحداثها في 1948، وجرى خلالها تهجيرهم من أراضيهم، فيما يحتفل الإسرائيليون بما يسمونه "عيد الاستقلال الـ 70" هذا العام.

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