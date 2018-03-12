بالفيديو.. ميسي: مصر تقود العالم في معركة ڤيروس سي

العالم - مصر

وكتب "ميسى" بالإسبانية والإنجليزية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وهي الصفحة التى يتابعها قرابة 90 مليونًا حول العالم، أنه بعد نجاح مصر فى علاج أكثر من مليون مريض بالإلتهاب الكبدي الوبائي "ڤيروس سي" أصبحت مصر تقود العالم كله في معركته ضد هذا المرض.

وإستكمل ميسي حديثه بالقول: أخيرًا أصبح هناك علاج فعال وفي متناول المرضى لعلاج مرض الإلتهاب الكبدي بڤيروس سي، مخاطبًا جمهوره: ماذا تنتظر حتى تنضم إلينا للقضاء على هذا المرض؟

كلمة ميسى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك

وإختتم ميسي رسالته بهاشتاجات #TourNCure وStopTheWait في إشارة لبرنامج السياحة العلاجية المصري "تور آند كيور" الذي يهدف إلى علاج مرضى "فيروس سي" من أنحاء العالم على أرض مصر وإختار ميسي ليكون أشهر سفرائه حول العالم.

وأضاف ميسي لمنشوره مقطع الفيديو الإعلانى لبرنامج "تور آند كيور" للسياحة العلاجية، الذى يدعو فيه بنفسه المصابين بـ"ڤيروس سي" من كل أنحاء العالم للقدوم إلى مصر لتلقي العلاج بها والقضاء على قوائم الإنتظار.

جدير بالذكر أنّ تجربة مصر لعلاج الإلتهاب الكبدي الوبائي "ڤيروس سي" حازت إعجاب وتقدير العالم أجمع، إذ نجحت الإدارة المصرية في توفير الدواء لكل المرضى من كل الشرائح وعلاج أكثر من مليون مريض في الفترة الماضية لتنتقل مصر من أكبر ضحية لهذا المرض إلى أكبر دولة في العالم تنتصر عليه وقد أشادت الدوريات الطبية والمؤتمرات العالمية بالتجربة المصرية التي إنتقلت الآن للمرحلة الثانية وهي إطلاق حملات للمسح في أنحاء الجمهورية لإكتشاف وعلاج الحالات غير المشخصة بهدف القضاء تمامًا على المرض بحلول العام 2020 وفق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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