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فوائد صحية مذهلة للزيتون, وما الفرق بين الأسود والأخضر؟

فوائد صحية مذهلة للزيتون, وما الفرق بين الأسود والأخضر؟
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

تحث التوصيات الصحية باستمرار على تناول الزيتون والزيت المستخلص من عصره. ويدخل الزيتون في السندويشات والسلطات وتتم إضافته لكثير من المعجنات والأطباق، إلى جانب اعتباره صحناً جانبياً من فواتح الشهية.

العالم - منوعات

إليك أهم القيم الغذائية التي يحتوي عليها الزيتون:

تحتوي الحصة الواحدة (28 غراماً) من الزيتون الأخضر على 41 سعرة حرارية تشكل الدهون 36 سعرة منها. ويوجد غرام من الألياف في نفس الكمية، وغرام من الكربوهيدرات، ولا يوجد بروتين في الزيتون الأخضر.

بينما تحتوي الحصة الواحدة من الزيتون الأسود على 23 سعرة حرارية فقط، تشكّل الدهون 16 سعرة منها، وتبلغ كمية الكربوهيدرات غرامين في الحصة الواحدة من الزيتون الأسود، والألياف غراماً واحداً.

ويمتاز الزيتون بنوعية الزيوت الصحية والدهون التي يحتويها، إلى جانب أنه غني بفيتامين “إي”، ومضادات الأكسدة (الفلافونويد). وتقوم هذه التوليفة بدور هام كمضاد للالتهابات في وقاية القلب، كما تحمي مضادات الأكسدة البشرة من الشيخوخة ومن تأثير المواد الكيميائية.

كذلك يساعد الزيتون على تخفيف أعراض التهاب المفاصل، والربو، وغير ذلك من المشاكل الالتهابية.

لكن نظراً لكمية الملح الكبيرة التي توجد في الزيتون الجاهز ينبغي عدم الإفراط في أكله، لأن زيادة الملح ترتبط بارتفاع ضغط الدم.

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