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تفحم 8 عمال مصريين على الطريق الدولي بالإسكندرية

تفحم 8 عمال مصريين على الطريق الدولي بالإسكندرية
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر أمنى في مديرية أمن محافظة الإسكندرية بشمال مصر انقلاب أتوبيس رحلات يُقلّ نحو 30 عاملًا من عمال شركة ومصنع الوردية المسائية كانوا في طريقهم للمصنع بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

العالم - مصر 

وأشار المصدر إلى أنّ إنفجار أحد إطارات الأتوبيس تسبب في إنقلابه بكوبرى"الألماني" بالطريق الساحلي الدولي ما أدى إلى إشتعال النيران به وبداخله العمال.

وأضاف المصدر أنّ الحادث أسفر عن مصرع وتفحم 8 عمال وإصابة 22 آخرين من مستقليه وجمعيهم من كفر الدوار.

تلقى اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية بإشتعال النيران في أتوبيس بالطريق الدولي ووجود وفيات ومصابين فإنتقلت قوات الحماية المدنية وضباط الشرطة ونحو 10 سيارات إسعاف من محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث.

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