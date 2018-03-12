تفحم 8 عمال مصريين على الطريق الدولي بالإسكندرية

العالم - مصر

وأشار المصدر إلى أنّ إنفجار أحد إطارات الأتوبيس تسبب في إنقلابه بكوبرى"الألماني" بالطريق الساحلي الدولي ما أدى إلى إشتعال النيران به وبداخله العمال.

وأضاف المصدر أنّ الحادث أسفر عن مصرع وتفحم 8 عمال وإصابة 22 آخرين من مستقليه وجمعيهم من كفر الدوار.

تلقى اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية بإشتعال النيران في أتوبيس بالطريق الدولي ووجود وفيات ومصابين فإنتقلت قوات الحماية المدنية وضباط الشرطة ونحو 10 سيارات إسعاف من محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث.

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