فضيحة جديدة لـ "العربية" وأخواتها..فاشلون حتى في الفبركة!

وكانت البداية لدى قناة “العربية” التي بثت سبعة أخبار عاجلة كان أولها “مصادر إعلامية ألمانية: قطر مهددة بسحب مونديال 2022″، لتلحقها -وفق سيناريو بات متكررا- قناة سكاي نيوز عربية، ثم وسائل الإعلام السعودية والإماراتية.

وتبعا لهذه العواجل، دخل الكتاب والمغردون المقربون من النظام على الخط، ونشروا تغريدات عن قرب سحب كأس العالم من قطر -استنادا لتقرير بثته مجلة فوكس الألمانية- ونقله إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة.

وكان أبرز “المطبلين” لهذا الهاشتاغ هو المعارض القطري سلطان بن سحيم.

فضيحة جديدة للإعلام السعودي

وبالبحث عن أصل الخبر وهذه المصادر الألمانية التي نقل عنها الإعلام السعودي، اتضح في فضيحة مدوية لـ “العربية” وأخواتها، أن مجلة “فوكس” الألمانية هي مصدر الخبر وأنها نقلت تلك التصريحات بالأساس عن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، أي أن مصدر المعلومة الأصلي هو “آل الشيخ”.

وقالت المجلة إن مقربين من آل الشيخ أكدوا لها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يستعد في نهاية الصيف الجاري للتصويت على سحب كأس العالم من قطر، ونقله إما للولايات المتحدة وإما لبريطانيا.

بل على العكس، فقد نقل تقرير المجلة تصريحا لرئيس الفيفا في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه يتوقع تنظيم أفضل نسخة من كأس العالم في 2022.

وغرد السفير القطري في برلين سعود بن عبد الرحمن على حسابه الرسمي على تويتر “موقع مجلة فوكس الألمانية قال بأن السعودية تروّج لخبر بأن الفيفا ستقوم نهاية الصيف بإعلان سحب كأس العالم 2022 من قطر، وذلك نقلا عن مصادر مقربة من وزير الرياضة السعودي تركي آل شيخ!”.

على أثر الجدل المعاكس الذي أثاره تقرير مجلة فوكس، غرّد تركي آل الشيخ صباح السبت نافيا ما نقلته عنه المجلة الألمانية، وقال “لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر الشقيقة كما تداولت وسائل إعلام عالمية”.

وبعدها تعرضت قناتا “العربية” و”سكاي نيوز” لموجة واسعة من السخرية بعد هذه الفضيحة الجديدة، والسقطات المهنية التي يبدو أن إعلام الحصار قد أدمنها منذ الأزمة.

كما سخر النشطاء من تركي آل الشيخ وتصريحاته التي تسببت في حرج شديد له.

106-10