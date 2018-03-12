فوز كبير لإستقلال طهران على فولاد خوزستان 4-1

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وضرب استقلال بقوة وتقدم بهدفين مبكرين بواسطة السنغالي مامه بابا تياموروزبه جشمي لكن فولاد رد بسرعة وقلص الفارق بواسطة رحيم زهيوي في الدقيقة 13.

وأعاد داريوش شجاعيان الفارق إلى سابق عهده بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 17 ثم عاد تيام ليؤكد فوز عملاق العاصمة بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الفوز هو الثاني تواليا لإستقلال بعد خسارته أمام ذوب أهن اصفهان في الجولة الثانية والعشرين، فرفع رصيده إلى 38 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف عن فولاد الذي تراجع إلى المركز السادس.