بالفيديو... أمريكا تحوّل سجن الحسكة إلى قاعدة عسكرية

العالم - سوريا

ونشرت صفحة (شبكة أخبار الحسكة الوطنية) مقطع فيديو يظهر لحظة إقلاع الطائرة الأمريكية من السجن، موضحة أنه جرى إنزال ضباط وعناصر وأسلحة في السجن والذي تحول إلى قاعدة عسكرية.

وقال ناشطون، إن الطائرة الأمريكية أنزلت (الأحد) معدات عسكرية داخل السجن لاعتباره قاعدة عسكرية بعد العمل على صيانته وتجهيزه منذ أكثر من شهرين؛ بينما أضافت مواقع إخبارية أخرى أن الطائرة أنزلت 6 ضباط وجنود من القوات الأمريكية مع عدة صناديق مغلقة لم تعرف ماهيتها.

بدورها أكدت صفحة (الشرق نيوز) إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في سجن الحسكة المركزي بعد أن تم تحصينه بكثافة، إضافة إلى كونه من المقرات الضخمة والواسعة التي تسيطر عليها “الوحدات الكردية”.

يذكر أن مروحية أمريكية مشابهة تحمل معدات وأسلحة عسكرية هبطت في السجن نهاية الشهر الماضي؛ بينما يقول ناشطون أن تلك الأسلحة يتم توزيعها إلى مناطق سيطرت "الوحدات الكردية" في دير الزور ومنبج وغيرها.

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