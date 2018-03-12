نائبة تكشف بالوثائق.. محافظ كركوك المقال سحب 62 مليون دولار من البترودولار

العالم - العراق

وقالت الطالباني للسومرية نيوز، ان "٦٢ مليون دولار من أموال مستحقات بترودولار محافظة كركوك استلمها محافظها المقال نجم الدين كريم من مبيعات النفط لستة أشهر من حقول المحافظة التي كانت تحت سيطرة حكومة كردستان وشركة كار"، مبينة ان "الاستلام تم وفق وصولات ووثائق، الا ان إدارة المحافظة لم تستلم دولارا وأحدا منها".

واضافت "وبعد متابعة دقيقة من بعض نواب اللجنة المالية في برلمان كردستان تبين ان المبلغ مودع في بنك كردستان في أربيل"، مشيرة الى ان "المضحك هو ان رئيس برلمان كردستان خاطب في الـ22 من شباط الحالي، البنك أعلاه، الا ان الاخير وبسرعة البرق رد في نفس اليوم على البرلمان بالقول انه لا يوجد عندهم حساب باسم نجم الدين، حيث جاء الرد يوم الخميس والذي كان نصف دوام".

وتسألت طالباني"أين الـ٦٢ مليون دولار التي استلمها المحافظ المقال؟"، لافتة الى ان "هذه الاموال هي من استحقاق أبناء كركوك".

وكشف مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو، في وقت سابق، أن محافظ كركوك نجم الدين كريم "يستلم 10 ملايين دولار" شهريا من منطقة كردستان كحصة عن النفط المصدر من حقول المحافظة "دون إيداعها"، فيما أشار إلى وجود "64 دعوى قضائية" بحق المحافظ.

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