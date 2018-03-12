الحكيم: الانتخابات المقبلة ستنقل العراق إلى مرحلة بناء الدولة

العالم - العراق

وقال الحكيم في اجتماع لتجمع طلابي في مكتبه، إن "الانتخابات القادمة ستنقل العراق من مرحلة اللا استقرار إلى مرحلة الاستقرار ومن مرحلة تأسيس الديمقراطية إلى مرحلة بناء الدولة، لافتا إلى "سمات المؤسسة الجامعية باعتبارها تحتوي كتلة بشرية كبيرة شبابية ونخبوية طالبة للعلم ولها دور كبير في التصحيح والتغيير".

ودعا الحكيم، إلى "تغليب المصلحة العراقية في القرارات والخطوات"، مشددا في الوقت نفسه على "إلزام الشركات والمستثمرين العاملين أو الراغبين في العمل داخل العراق بالاستعانة بالخبرات الشبابية العراقية الكفوءة لامتصاص البطالة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص من النهوض بالواقع الاقتصادي".

وطالب الحكيم مجلس النواب بـ"تضمين الموازنة العامة للسنة الحالية بمنحة الطلبة كي تكون خير معين لهم في حياتهم الدراسية"، لافتاً إلى "أهمية الارتقاء بالواقع الخدمي والتعليمي على مستوى المختبرات والسفرات العلمية والقبول المركزي الذي يجبر في بعض الأحيان الطلبة على دراسة اختصاص هو خارج رغباتهم ومجال ابداعهم".

يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في الثاني عشر من شهر آيار المقبل.

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