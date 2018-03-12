"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين في عدن

العالم - اليمن

ونقلت وكالة "رويترز" عن منفذ إعلامي تابع لـ"داعش"، أن "التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين بسيارتين ملغومتين في عدن جنوب اليمن".

وكان العشرات سقطوا بين قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين استهدفتا، مساء اليوم السبت، مقر قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة التواهي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي، إن هجوماً انتحارياً مزدوجا استهدف مقر مكافحة الإرهاب بمديرية التواهي في عدن جنوبي اليمن، "حيث هاجمت سيارتين مفخختين استهدفت الأولى مقر مكافحة الإرهاب والثانية حاولت استهداف مقر المجلس الانتقالي الجنوبي وانفجرت قبل الوصول للبوابة".

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