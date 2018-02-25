إيران تنسج نحو ألفين مترا مربعا من السجاد لصحن الزهراء (س)

العالم - إيران

وقال تويسركاني إن النساء العاملات في فن الحياكة بمحافظة كرمان انتجن لحد الآن اكثر من 1837 مترا مربعا من السجاد اليدوي لإفتراش صحن فاطمة الزهراء (س) في العتبة العلوية المقدسة بالنجف الاشرف.

واشار الى مذكرة تفاهم وقعت بين محافظة كرمان واللجنة المركزية لاعمار العتبات المقدسة عام 2014، وقال: في مذكرة التفاهم هذه تعهدت لجنة اعادة الاعمار بمحافظة كرمان على انتاج 30 الف متر مربع من السجاد اليدوي باحجام ونقوش والوان مختلفة وبجودة عالية من قبل اللجنة لفرشه في الصحن حيث بدأ العمل بالانتاج منذ 23 سبتمبر/ايلول 2015.

واوضح تويسركاني أنه وفقا لهذه المذكرة، فقد اقيم في البداية 122 منولا لحياكة السجاد على مستوى المحافظة تعمل فيه 280 من العاملات بفن حياكة السجاد بعلامة تجارية "سجاد راور".

