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هزة ارضیة بقوة 4.4 ریختر تضرب قصرشیرین الإيرانية

هزة ارضیة بقوة 4.4 ریختر تضرب قصرشیرین الإيرانية
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

ضربت هزة ارضیة بقوة 4.4 درجات على مقیاس ریختر مساء الیوم السبت المنطقة الحدودیة لبلدة سومار التابعة لمدینة قصرشیرین بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد.

العالم - إيران

وبحسب مؤسسة الجیوفیزیاء التابعة لجامعة طهران فإن مركز الهزة الارضیة هذه حدد في العراق وعلى بعد 67 كم من سومار، و86 كم من قصر شیرین؛ وزمن وقوعها عند الساعة السابعة و56 دقیقة و34 ثانیة من مساء الیوم السبت.

وفي تصریح صحفي قال مساعد الشؤون السیاسیة والاجتماعیة لحاكم مدینة قصرشیرین 'نعمت الله نازبروردة' انه لم تصل حتى الآن اي تقاریر بوقوع اضرار مادیة او بشریة جراء هذه الهزة الارضیة.

واكد نازبروردة ان فرق تقییم الاضرار الى جانب الاجهزة التابعة لمؤسسة الطوارئ والانقاذ متواجدة حالیا في الموقع للقیام بمهامها في حال وقوع اي حادث محتمل.
 

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