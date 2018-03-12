البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

رئيس تشيكيا: نريد تسليم روسي متهم بقرصنة معلوماتية مطلوب لدى واشنطن لموسكو

رئيس تشيكيا: نريد تسليم روسي متهم بقرصنة معلوماتية مطلوب لدى واشنطن لموسكو
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل إعلام السبت، عن وزير العدل التشيكي قوله إن رئيس بلاده المؤيد للكرملين ضغط مرارا من أجل تسليم روسي موقوف في براغ بتهمة القرصنة المعلوماتية ومطلوب لدى الولايات المتحدة، إلى موسكو وليس واشنطن.

العالم . أوروبا

ويقبع يفجيني نيكولين في سجن في براغ منذ اعتقل في العاصمة التشيكية في أكتوبر 2016 في عملية مشتركة بين سلطات الدولة الأوروبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

ونيكولين مطلوب لدي الولايات المتحدة بسبب اتهامه بشن هجمات إلكترونية على شبكات تواصل اجتماعى ولدى بلده الأم روسيا على خلفية اتهامات بالاحتيال.

وتأتى القضية وسط اتهامات من واشنطن بأن روسيا حاولت "التدخل" فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 التي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب عبر القيام بعمليات قرصنة الكترونية، وهو ما نفاه الكرملين.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة في براغ بتسليم نيكولين البالغ من العمر 30 عاما إلى روسيا أو الولايات المتحدة.

ولدى وزير العدل روبرت بيليكان حق البت فى هذه المسألة. 

210

تصنيف :

روابط ذات صلة

رئيس وزراء تشيكيا يؤكد ابعاد جميع المهاجرين الى تركيا اعتبارا من الاحد بموجب الاتفاق

رئيس تشيكيا يدعو إلى التحرك ضد جماعة "داعش" تحت مظلة مجلس الأمن

واشنطن تحاول طمأنة تشيكيا اثر تخليها عن الدرع الصاروخية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تستكمل إعداد خطة التسوية في الشرق الأوسط

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

رئيس كيان الاحتلال يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة الغربية

لقاء عباس وملك الأردن.. ما هو البند الأبرز على طاولة المباحثات؟

الأکثر مشاهدة