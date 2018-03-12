رئيس تشيكيا: نريد تسليم روسي متهم بقرصنة معلوماتية مطلوب لدى واشنطن لموسكو

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ويقبع يفجيني نيكولين في سجن في براغ منذ اعتقل في العاصمة التشيكية في أكتوبر 2016 في عملية مشتركة بين سلطات الدولة الأوروبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

ونيكولين مطلوب لدي الولايات المتحدة بسبب اتهامه بشن هجمات إلكترونية على شبكات تواصل اجتماعى ولدى بلده الأم روسيا على خلفية اتهامات بالاحتيال.

وتأتى القضية وسط اتهامات من واشنطن بأن روسيا حاولت "التدخل" فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 التي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب عبر القيام بعمليات قرصنة الكترونية، وهو ما نفاه الكرملين.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة في براغ بتسليم نيكولين البالغ من العمر 30 عاما إلى روسيا أو الولايات المتحدة.

ولدى وزير العدل روبرت بيليكان حق البت فى هذه المسألة.

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