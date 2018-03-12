الصليب الأحمر: استبعدنا 21 موظفا خلال ثلاث سنوات بسبب انتهاكات جنسية

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ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن اللجنة الدولية القول إن أكثر من عشرين من موظفيها فصلوا خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب سوء السلوك الجنسي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم فصل 21 موظفا، بسبب دفع مال مقابل خدمات جنسية، أو أنهم استقالوا أثناء تحقيقات داخلية تتعلق بسلوكهم.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للجنة الدوليةللصليب الأحمر، إيف داكورد، القول إن "هذا السلوك السيئ يعد خيانة لقواعد اللجنة الدولية الأخلاقية وللشعوب التي تخدمها المنظمة الدولية".

كما أوضح أن "أخلاقيات العمل وقواعد السلوك داخل المنظمة تمنع بوضوح شراء الخدمات الجنسية منذ عام 2006".

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