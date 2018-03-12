غوتيريش يطالب بتطبيق وقف اطلاق النار في سوريا فورا

العالم - سوريا

وصوت مجلس الامن بالاجماع على قرار دعمته روسيا يطالب "كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سوريا".

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك "يؤكد الأمين العام على توقعاته بأن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري ومستمر، وخاصة لضمان الادخال الفوري والآمن والمستمر دون عرقلة للمساعدات والخدمات الانسانية واجلاء المرضى والجرحى وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري".

وذكّر غوتيريش كل الأطراف "بواجبهم الحتمي" في حماية المدنيين، مضيفا ان "الجهود لمحاربة الارهاب لا تحل مكان هذه الالتزامات".

