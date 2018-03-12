وفد مصري يصل غزة الیوم

العالم - فلسطين

وأوضحت الحركة، على لسان عضو مكتبها السياسي وعضو وفدها في القاهرة حسام بدران، أن وفدها برئاسة إسماعيل هنية استمع إلى مواقف إيجابية خاصة فيما يتعلق بحياة وأوضاع المواطنين في قطاع غزة، وكذلك قضية المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد.

وكان حسام بدران -رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس- قد وصل الجمعة إلى العاصمة المصرية للانضمام إلى وفد قيادة الحركة.

وأكد بدران أن حركته ستقدم التسهيلات المطلوبة والإجراءات الكفيلة بنجاح مهمة الوفد المصري باتجاه تطبيق اتفاق المصالحة وتعزيز خطوات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة، خاصة في ظل التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

المركز الفلسطيني للإعلام