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فنزويلا تفتح ابواب الترشح للانتخابات الرئاسية وأميركا تعترض

فنزويلا تفتح ابواب الترشح للانتخابات الرئاسية وأميركا تعترض
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

فتحت فنزويلا ابواب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 نيسان/ابريل لكن سياسيين من المعارضة والولايات المتحدة يحتجون على شروط الاقتراع.

العالم- أمیرکیتان

وقالت تانيا داميليو المسؤولة في المجلس الانتخابي الوطني ان قبول الترشيحات سيظل ممكنا حتى الاثنين على ان يعلن المجلس اسماء المرشحين الذي تم قبولهم الخميس.

واتهم سياسيون من المعارضة المجلس بالخضوع للرئيس نيكولاس مادورو.

والانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي يسعى مادورو للفوز فيها بولاية ثانية تبقيه على رأس السلطة حتى 2025 تجرى عادة في كانون الاول/ديسمبر. لكن اللجنة التأسيسية التي تتمتع بالصلاحية والخاضعة للحزب الحاكم قربت موعدها.

وكان مادورو دعا الاربعاء الى انتخابات مبكرة للبرلمان واقترح ان يتم ذلك قبل الموعد بعامين حتى يتصادف مع الانتخابات الرئاسية في 22 نيسان/ابريل. ووجه انتقادات الى تكتل المعارضة الذي أعلن رفضه المشاركة في الاقتراع دون ضمانات بانه سيكون حرا وعادلا.

وقال مادورو "الاقتراع الرئاسي سيتم مهما حصل، سواء بمشاركة ابرز تكتلات المعارضة أم لا".

الا ان الولايات المتحدة رفضت السبت الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان "نرفض دعوات الحزب الحاكم لاستبدال المجلس الوطني المنتخب ديموقراطيا بشكل متزامن بدلا من موعد 2021 كما ينص على ذلك دستور العام 1999".

ودعا بيان وزارة الخارجية الى "انتخابات حرة وعادلة" يشارك فيها كل المسؤولين السياسيين والى اطلاق سراح كل السجناء السياسيين والى مراقبة دولية ذات مصداقية والى تشكيل سلطة انتخابية مستقلة.

ورفضت المعارضة الفنزويلية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ما لم تحصل على ضمانات من حكومة مادورو تؤكد انها ستكون نزيهة وحرة، لكنها تركت الباب مفتوحا في حال تحسنت الشروط.

وقالت ديلسي رودريغيز رئيسة الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس مادورو ان الجمعية ستناقش الاسبوع المقبل المواعيد الممكنة للانتخابات.

المصدر: فرانس برس

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