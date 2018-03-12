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الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط آلاف المتفجرات في الانبار

الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط آلاف المتفجرات في الانبار
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية علی كمية كبيرة من أسلحة جماعة داعش الارهابية بصحراء عيت  في محافظة الانبار.

العالم - مراسلون
وجاء في بيان نشرته مديرية الاستخبارات العسكرية ان "مديرية الاستخبارات العسكرية وبمنهجها التعرضي الفعال للبحث عن أماكن مستودعات ومخازن ومضافات عصابات داعش الارهابية وبعملية استباقية نوعية اعتمدت على المعلومة الاستخبارية الدقيقة والتحرك السريع نحو الهدف يتمكن ابطال الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع ابطال اللواء 29 من الفرقة ذاتها من ضبط واحداَ من أهم مستودعات الدواعش على شكل مضافة في احد الانفاق بصحراء عيت بين منطقتي هيت والبغدادي بمحافظة الانبار. وتعثر بداخلهما على المواد التالية:
- 100 حزام ناسف معد للتفجير
- 1000 كبسولة  تفجير.
-1000 سبحة تفجير
- 150 لغم vs50.
-25 عبوة ناسفة .
- 6 برميل وقود.
- 2 دراجة نارية.
- 1 دريل همر 
- حقائب  ومجموعة ملابس خاصة بالدواعش.
وقد تم تدمير المضافة وما احتوته من قبل هندسة ميدان الفرقة  السابعة".

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