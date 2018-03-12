مقتل امرأة في الأمطار التي تغرق الغرب الأوسط الأميركي

العالم- أميركيتان

وأصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من حدوث فيضانات لمعظم المنطقة، التي شهدت سقوط أمطار في الأسبوع الماضي.

وأعلن حاكم إنديانا، إيريك هولكومب، حالة الطوارئ في 11 مقاطعة بسبب الأضرار، التي أحدثتها الفيضانات الواسعة.

وفي أوهايو، أعلن حاكم الولاية، جون كاسيتش، الطوارئ في 17 مقاطعة بمحاذاة نهر أوهايو وفي الجزء الجنوبي من الولاية بسبب ارتفاع منسوب المياه، والأضرار التي خلفتها العاصفة.

وذكرت قناة (دبليو.كيه.آر.إن) التلفزيونية في ناشفيل بولاية تنيسي أن امرأة تبلغ من العمر 79 عاما توفيت في منزلها الريفي بالقرب من لوغان في كنتاكي بسبب العاصفة فيما يبدو.

وأوضحت القناة، نقلا عن مسؤولي إدارة الطوارئ، أن المرأة وزوجها الذي لم يصب بأذى لم يسمعا صافرة الإنذار، فيما لم يرد مسؤولو المقاطعة على طلبات التعليق.

وتقول وسائل الإعلام إن الفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 3 أشخاص بينهم طفلة عمرها عام في ميشيغان، فيما أجلت السلطات مئات الأشخاص خلال الأيام الماضية مع وصول المياه إلى منازلهم والطرق القريبة.

المصدر: وكالات