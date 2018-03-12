الاولمبية الدولية تبقي على ايقاف روسيا لحفل الختام

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية الى أن عدم وجود أي حالة تنشط في اولمبياد بيونغ تشانغ كان شرطا لكي يرفع الحظر عن اللجنة الأولمبية الروسية، لكن الكشف عن حالتين في الألعاب أدى الى قرار الابقاء على الايقاف.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن السلطة الأولمبية العليا كانت "لترفع العقوبة نظرا لأن الرياضيين الأولمبيين من روسيا قد احترموا قرار اللجنة الأولمبية الدولية الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر. لكن رياضيين روسيين جاءت نتائجهما ايجابية في فحص المنشطات هنا في بيونغ تشانغ".

وتابع "الخيبة كانت هائلة ولا تسمح للجنة الاولمبية الدولية التفكير في رفع عقوبة ايقاف روسيا لحفل الختام".

وقررت الاولمبية الدولية في 5 كانون الاول/ديسمبر الماضي ايقاف اللجنة الاولمبية الروسية بسبب نظام التنشط الممنهج، مما حال دون مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الشتوية، إلا أنه وجهت دعوات إلى عدد معين من الرياضيين الروس بعد دراسة مشوارهم وسجلهم الرياضي بدقة من قبل أخصائيين أكدوا أنهم "نظيفين".

وخلصت اللجنة الاولمبية الى السماح بمشاركة 168 رياضيا روسيا في اولمبياد بيونغ تشانغ تحت العلم الاولمبي.

لكن الروس تعرضوا لضربة إضافية في بيونغ تشانغ بعد ثبوت تنشط رياضيين، هما لاعب الكيرلينغ الكسندر كروشيلنيتسكي صاحب برونزية الزوجي المختلط مع زوجته (مادة ميلدونيوم)، والمشاركة في منافسات الزلاجات (بوبسليه) ناديجدا سيرغيفا (مادة تريميتازيدين).