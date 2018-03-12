برلماني بريطاني: دماء الروهنغيا ليست أرخص من دماء الأوروبيين

العالم- أسيا والباسفيك

وأثناء زيارة أجراها إلى مخيمات اللجوء في بنغلاديش، دعا خان المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت حيال المجازر التي تطال سكان اقليم أراكان.

وأوضح أنّ أكثر من مليون روهنغي اضطروا منذ بدء الأزمة الإنسانية في أراكان أواخر أغسطس الماضي، للجوء إلى بنغلاديش هرباً من ظلم الميليشيات البوذية وجيش ميانمار.

وأشار إلى وجود 27 ألف يتيم أراكاني في مخيمات اللجوء بمدينة كوكس بازار البنغالية، وأكثر من 60 ألف إمرأة حامل يحاولون البقاء على قيد الحياة وسط ظروف معيشية صعبة.

وتابع قائلاً: "رؤية المآسي التي يعاني منها اللاجئون الأراكانيون، أمر محزن جداً، والمنظمات الإغاثية التركية تأتي في طليعة المنظمات الإنسانية التي سارعت إلى تقديم المساعدات لهؤلاء اللاجئين".

ووصف خان ممارسات الحكومة الميانمارية وجيشها بحق سكان إقليم أراكان، بالإبادة، وأنّ ما يجري في أراكان يعتبر من أبرز مظاهر التطهير العرقي والتهجير القسري.

المصدر: الأناضول