"بي إم دبليو" تعلن بدء تصنيع سيارات "ميني" الكهربائية

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وأوضحت أن إنتاج السيارات الكهربائية يأتي بموجب توقيع اتفاقية أعمال أولية مع شركة "غرايت وول موتورز" الصينية للسيارات، تنص على أن تطرح هذه السيارات في السوق الصيني.

الاتفاقية بين الشركتين الألمانية والصينية، لن تؤثر على الخطة التي أعلنتها "بي إم دبليو" العام الماضي لتصنيع أول دفعة من السيارات الكهربائية التي تحمل علامة ميني في 2019، وهي السيارات التي تعمل بمحركات كهربائية ألمانية الصنع.

ومن المقرر أن تحدد "بي إم دبليو" و"غرايت وول" في وقت لاحق موقع خط الإنتاج، وحجم الاستثمارات التي من المقرر ضخها لتمويل عملية الإنتاج.

وسبق لـ" بي إم دبليو" أن دخلت في مشروع مشترك مع شركة "بريلليانس أوتو" الصينية لإنتاج بعض طرازاتها.

المصدر: عربي 21

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