انضمام 17 مركزا سكنيا في حماة لنظام الهدنة في سوريا

العالم - سوريا

وبحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية: "تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة التوقيع على 17 اتفاقية حول انضمام مراكز سكنية من محافظة حماة لنظام وقف الأعمال القتالية، وبذلك يكون عدد المراكز السكنية التي انضمت لعملية المصالحة وصل لـ 2386 بلدة ومدينة".

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن "الجانب الروسي رصد 18 حالة خرق للهدنة في سوريا".

وبحسب البيان: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 18 في محافظات حلب (2) واللاذقية (4) ودمشق (12)، فيما رصد الجانب التركي 4 خروقات أحدها في إدلب و3 خروقات في دمشق".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، أمس السبت، بالإجماع لصالح مشروع قرار بتنفيذ هدنة في كافة مناطق سوريا.

وينص القرار، على "وقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوما على الأقل، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بإجراء الإجلاء الطبي بشكل غير مشروط وآمن، ورفع الحصار عن المناطق السكنية بما في ذلك الغوطة".

سبوتنك

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