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مصادر فلسطينية : استشهاد فلسطيني من غزة، وإصابة 2 آخرين، برصاص سلاح بحرية الاحتلال، قرب شاطئ عسقلان
وكالة سانا: قامت إحدى وحدات الجيش العربي السوري المتمركزة في جوبر مساء أمس بتدمير عربة مفخخة حاولت المجموعات الإرهابية إرسالها باتجاه مدينة دمشق حيث تمكن عناصر الوحدة من استهدافها وتدميرها قبل وصولها إلى النقطة وقتل الانتحاري الذي كان يقود العربة.
وكالة سانا : الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وآخر مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أن قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا لا يشمل التنظيمات الإرهابية
مراسل العالم : المجموعات المسلحة تطلق قذيفتيتن صاروخيتين عل منطقة الجورة في دمشق
مراسل العالم : سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط ساحة حي باب توما بدمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال- 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمع للجنود السعوديين في رقابة سقام بنجران
مراسلة العالم:إصابة ٣صيادين فلسطينيين بنيران الاحتلال بزعم انحراف مركبهم نحو شاطئ عسقلان وأنباء عن استشهاد أحدهم
التلفزيون السوري:ضبط كميات من السلاح والذخيرة وقاعدة اطلاق صواريخ وأحزمة ناسفة بعضها اسرائيلية الصنع بديرالزور
مراسل العالم: الجيش السوري يحقق تقدما داخل بلدة حوش الضواهرة في غوطة دمشق الشرقية وسط انهيار في صفوف مسلحي النصرة
نائب رئيس وزراء تركيا: قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار 30 يوما في سوريا لن يؤثر على الهجوم التركي بعفرين

بالفيديو.. موسكو تتهم واشنطن بالتستر بمحاربة الإرهاب لتحقيق اهدافها

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

لاقى قرار مجلس الأمن الدولي حول وقف الأعمال القتالية في انحاء سوريا لمدة ثلاثين يوما، ردود افعال متباينة.

العالم - خاص بالعالم 

واشارت موسكو  عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينز الى أن الولايات المتحدة تتستر بمحاربة الإرهاب في سوريا لتحقق هناك أهدافها الجيوسياسية التي تثير شرعيتها شكوكا. مؤكدا أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل تنظيمي القاعدة وجبهة النصرة والمنظمات المرتبطة بهما.

واعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان ان السياسة الأميركية في سوريا هي بمثابة كيل بمكيالين عبر بث الفرقة والتلاعب بالإرهاب بين المفاوضات والميدان. مشيرا ان الارهابيين المدعومين أمريكيا في سوريا يدّعون يوما للمشاركة في المفاوضات السياسية و في يوم آخر يطلقون النار على الشعب السوري .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت ان الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ القرار حول وقف إطلاق النار فورا. مشيرة الى ان على الجيش السوري وقف هجومه على الغوطة الشرقية والسماح بإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المدنيين الأبرياء الذين يحتاجون إليها.

في حين قالت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيبحثان اليوم الأحد، خطة وقف إطلاق النار في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مشيرة الى ان فرنسا ستبقى متأهبة للعمل على إيجاد حل للأزمة في سوريا.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

 

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