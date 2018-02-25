بالفيديو.. موسكو تتهم واشنطن بالتستر بمحاربة الإرهاب لتحقيق اهدافها

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واشارت موسكو عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينز الى أن الولايات المتحدة تتستر بمحاربة الإرهاب في سوريا لتحقق هناك أهدافها الجيوسياسية التي تثير شرعيتها شكوكا. مؤكدا أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل تنظيمي القاعدة وجبهة النصرة والمنظمات المرتبطة بهما.

واعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان ان السياسة الأميركية في سوريا هي بمثابة كيل بمكيالين عبر بث الفرقة والتلاعب بالإرهاب بين المفاوضات والميدان. مشيرا ان الارهابيين المدعومين أمريكيا في سوريا يدّعون يوما للمشاركة في المفاوضات السياسية و في يوم آخر يطلقون النار على الشعب السوري .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت ان الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ القرار حول وقف إطلاق النار فورا. مشيرة الى ان على الجيش السوري وقف هجومه على الغوطة الشرقية والسماح بإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المدنيين الأبرياء الذين يحتاجون إليها.

في حين قالت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيبحثان اليوم الأحد، خطة وقف إطلاق النار في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مشيرة الى ان فرنسا ستبقى متأهبة للعمل على إيجاد حل للأزمة في سوريا.

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