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الكشف عن تفاصيل اعتقال صالح مسلم في براغ

الكشف عن تفاصيل اعتقال صالح مسلم في براغ
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر أمنية تركية تفاصيل عملية توقيف الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي صالح مسلم في العاصمة التشيكية براغ.

العالم- سوريا

وأكدت مصادر في المديرية العامة للأمن التركي لوكالة "الأناضول" أن مسلم اعتقل فجر اليوم الاحد، بعد أن علمت رئاسة دائرة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول في المديرية عن توجهه إلى براغ لحضور اجتماع مماثل لذلك الذي حضره في العاصمة البلجيكية بروكسل قبل أيام.

وأوضحت المصادر أن رئاسة دائرة الإنتربول في المديرية طالبت السلطات التشيكية بتوقيف مسلم، ثم نفذت الأخيرة ذلك في تمام الساعة 02:35 فجر الأحد وتم إبلاغ أنقرة بذلك.

وأضافت المصادر أن مسؤولين في المديرية العامة التركية للأمن تواصلوا مباشرة مع وزارة العدل لإعداد الوثائق المطلوبة لتسليم المسؤول الكردي المعتقل لأنقرة، مؤكدة أن ملف تلك الأوراق سيقدم إلى السلطات التشيكية اليوم أو غدا.

وسبق أن أفادت مصادر أمنية لـ"الأناضول" بأن السلطات التشيكية أبلغت أنقرة بأن المعتقل سوف يمثل أمام إحدى المحاكم التشيكية المعنية ليقرر ما إذا كان سيحبس أم لا.

وسبق أن أصدرت السلطات التركية في نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحق مسلم، و47 مسؤولا رفيعي المستوى آخرين في "الاتحاد الديمقراطي" الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية تحت ذريعة صلاته مع "حزب العمال الكردستاني".

وفي 13 من الشهر الجاري أدرجت الحكومة التركية مسلم على لائحة "أكثر الإرهابيين الملاحقين" متوعدة بتقديم أربعة ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) مقابل تسليمه.

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