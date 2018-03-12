صاروخ بالستي يسحق تجمعات مرتزقة السعودية في مأرب

العالم - اليمن

مصدر عسكري اكد أن القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع “قاهر تو إم” على تجمع للمرتزقة في معسكر أم الريش.

وافاد موقع النجم الثاقب، ان هذه الضربة الباليستية تأتي رداً على جرائم العدوان المستمرة بحق المدنيين وذلك تعزيزاً وإسنادا لتقدمات الجيش واللجان الشعبية في عدد من محاور القتال أهمها جبهة مأرب ونهم.

يُذكر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم في 5 فبراير من الشهر الحالي على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير.

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