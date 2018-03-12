بالفيديو/ بيونغ يانغ: لامحادثات مباشرة مع ترامب ولو بعد مئة عام

العالم - خاص بالعالم

وأكدت بيونغ يانغ ان لا محادثات مباشرة ستجري مع الرئيس دونالد ترامب وادارته. وحضر الى كوريا الجنوبية وفد كوري شمالي رفيع المستوى للمشاركة في حفل اختتام الاولمبياد.

وشددت لجنة السلام الكورية الشمالية لشؤون آسيا والمحيط الهادي على ان بيونغ يانغ لن تتسول من أجل حوار مع الولايات المتحدة وأكدت أن لا محادثات مباشرة ستجري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا إدارته ولو بعد مئة أو مئتي عام.

وجاء هذا الموقف بعدما اثيرت تساؤلات حول ما اذا كان سيجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة بينهم ابنة ترامب ووفد كوريا الشمالية برئاسة رئيس مخابراتها العسكرية السابق على هامش مراسم اختتام الالعاب الاولمبية. هذا اضافة الى اعلان سلطات سيول انها ستبذل جهود لقيادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لفتح حوار.

وحضر الوفد الكوري الشمالي الى الجارة الجنوبية لحضورِ حفل الاولمبياد حيث من المتوقع يجتمعَ مع كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية بينهم الرئيس "مون جيه-إن".

واثارت زيارة الوفد احتجاجات من برلمانيين ونشطاء في كوريا الجنوبية. وحاول المحتجون الاعتداء على الوفد وسد الطريق أمام الموكب لكن الشرطة حولت مساره ما اثار غضب المحتجين ووجهوا انتقادات لرئيس البلاد واتهموه بإساءة استغلال السلطة والخيانة.

ويتهم المحتجون الجنرال الكوري الشمالي بأنه وراء هجوم على سفينة حربية راح ضحيته عشرات البحارة عام 2010 ، الامر الذي تنفيه بيونغ يانغ.

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