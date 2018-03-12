مخطط جديد لاستخدام سيناريو الكيماوي في سوريا... اليكم التفاصيل

العالم -سوريا

في حين تتحدث أنباء عن نية المجموعات المسلحة استخدام سيناريو الكيماوي مجدداً في سوريا، بطريقة مشابهة لما جرى في منطقة خان شيخون في إدلب والتي تسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، وتهدف المجموعات المسلحة بذلك الضغط على الدولة السورية من خلالها اتهامها باستخدام الكيماوي.

حيث تحدثت تقارير إعلامية عن قيام منظمة مايسمى ب”خوذ البيضاء” ومايسمى ب”مركز الغوطة الإعلامي” بتدريبات لتمثيليات تحكي عن ضحايا الاعتداء الكيماوي والمتسممين من الغاز الناجم عن الانفجار.

الجدير بالذكر أن المجموعات المسلحة اتهمت في وقت سابق الجيش السوري باستخدام الكيماوي دون تقديم أي دليل يؤكد صحة ادعاءاتها.

دمشق الآن

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